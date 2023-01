17-jähriger Drogenlenker schleifte Polizisten am Auto mit

Ein offenbar führerscheinloser Drogenlenker hat Donnerstagabend in Traun (Bezirk Linz-Land) mit dem Auto einen Streifenpolizisten 100 Meter mitgeschleift.

Der Beamte wollte dem Lenker an einer roten Ampel durch das offene Fenster den Autoschlüssel abziehen, woraufhin der 17-Jährige aufs Gas stieg. Als der Polizist ausließ, stürzte er auf den Asphalt und überschlug sich mehrmals, wobei er sich verletzte, informierte die Polizei.

Eine Streife hatte den jungen Fahrer kontrollieren wollen und signalisierte mit Blaulicht und Lichthupe, er solle rechts ranfahren. Nachdem das nicht geschah, versuchte es die Polizei mit Kelle und Durchsage. Erst an einer roten Ampel blieb der Jugendliche mit dem Wagen stehen.

Der Beamte am Beifahrersitz nützte die Gelegenheit und ging zum Pkw. Doch der Teenager machte keine Anstalten auszusteigen. Daher wollte der Polizist den Autoschlüssel abziehen, wurde aber, als der Wagen losfuhr, am Pkw hängend so lange mitgeschleift, bis er losließ.

Der Beschuldigte flüchtete, wurde aber kurze Zeit später an seiner Wohnadresse festgenommen. Der 17-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, soll angegeben haben, aus Panik und Angst gehandelt zu haben. Der beigezogene Polizeiarzt stellte die Fahruntauglichkeit des offenbar unter Drogen stehenden Lenkers fest. Der Polizist wurde ins Krankenhaus eingeliefert.