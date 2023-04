18-Jähriger nach Messerattacke in Wels außer Lebensgefahr

Ein 18-Jähriger, der am Wochenende von einem Unbekannten auf offener Straße in Wels niedergestochen worden war und in der Intensivstation des nahen Krankenhauses landete, ist nunmehr außer Lebensgefahr.

Das gab die Sprecherin des Spitals auf APA-Anfrage am Freitag bekannt. Der Teenager soll demnach in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden.

Die Messer-Attacke wurde am Flotzingerplatz verübt: Der junge Mann wartete am Sonntagnachmittag gerade auf einen Freund, als er mit einem Mann in Streit geriet. Dieser stach dem 18-Jährigen plötzlich in den Bauch.

Das Opfer konnte sich noch auf den Beinen halten und ging seinem Bekannten entgegen. Dieser alarmierte die Rettung. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, noch liegen aber keine Ergebnisse vor, wie sie am Freitag mitteilte.