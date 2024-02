18-Jähriger soll Drogen in drei Bezirken in OÖ verkauft haben

Die Suchtgiftfahnder des koordinierten Kriminaldienstes (KKD) Schärding haben einen schweren Schlag gegen die Drogenszene in Oberösterreich gelandet. Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis konnte als mutmaßlicher Drogenhändler ausgeforscht werden.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, eine Vielzahl an illegalen Substanzen, darunter XTC-Tabletten, Amphetamin, MDMA, Kokain, Cannabis sowie weitere Tabletten und Substanzen, in das österreichische Bundesgebiet eingeschleust und mit Gewinn verkauft zu haben. Insbesondere die Bezirke Schärding, Ried und Grieskirchen sollen von ihm beliefert worden sein.

Die Festnahmeanordnung gegen den Beschuldigten erfolgte nach intensiven Ermittlungen und einer erfolgten Festnahme durch die deutsche Bundespolizei am Grenzübergang Schärding – Neuhaus beim Versuch der Ausreise nach Deutschland mit Suchtmitteln im Gepäck.

Neben dem Drogenhandel werden dem 18-Jährigen weitere Delikte, wie der Diebstahl einer Zeitungskasse sowie Urkundenunterdrückung, zur Last gelegt. Nach seiner Festnahme am 5. Februar in Altmünster und einem umfassenden Geständnis wurde der Mann enthaftet, bleibt aber auf freiem Fuß und wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft Ried/I. verantworten müssen.