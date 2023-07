19-Jährige mit Schneestangen getötet: Mordprozess in Linz

Ein 19-Jähriger steht am Donnerstag wegen des Vorwurfs, eine junge Frau mit Schneestangen getötet zu haben, vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last und will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.

Der damals erst 18-Jährige und seine 19-jährige Bekannte waren im Februar gemeinsam in Tschechien im Casino gewesen. Auf dem Heimweg kam es zum Streit: Der Angeklagte hatte Geld – die Summe liegt im zweistelligen Bereich – verloren. Er wollte zurückfahren und weiterspielen bzw. den Jackpot knacken, seine Begleiterin hingegen nach Hause. Er soll sie zunächst im Auto geschlagen haben.

Lesen Sie auch

Laut den Ermittlungsergebnissen kam es dann zu einem regelrechten Kampf, bei dem die Schülerin noch mit dem Auto flüchten wollte, aber in einer Schneewechte stecken blieb. Der Bursch soll sie daraufhin mit zwei Schneestangen traktiert und auf sie eingetreten haben. Sonntagfrüh fand ein Autofahrer die Leiche der Schülerin auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Der Angeklagte gibt die Tat zu. Er hat als Motiv angegeben, dass er Angst gehabt hätte, die Frau könnte ihn anzeigen, weil er sie geschlagen habe. Er habe es „zu Ende bringen wollen“, formulierte er laut Staatsanwaltschaft gegenüber der psychiatrischen Gutachterin, die ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestierte und die Gefahr weiterer Taten sieht. An paranoider Schizophrenie – wie er in den Einvernahmen behauptet hatte – leidet der Mann demnach aber nicht.

Als jungem Erwachsenen drohen dem 19-Jährigen im Fall einer Verurteilung zehn bis 20 Jahre Haft, lebenslang gibt es in dieser Altersgruppe nicht. Angeklagt wird er wegen Mordes sowie wegen versuchten Einbruchs, weil er am Tag vor der Tat versucht haben soll, die Kassa eines Hofladens zu knacken. Im Prozess, der bis zum späten Abend dauern dürfte, sind mehrere Sachverständige geladen. Ein Urteil ist noch am Donnerstag zu erwarten.