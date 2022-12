20-Jährigen zum Geld abheben gezwungen

Weil ein 19-Jähriger aus Perg kein Geld dabeihatte, das ein 25-Jähriger aus Ansfelden von ihm bei einem Treffen am 1. November in Linz forderte, rief der Jüngere einen flüchtigen Bekannten (20) aus Linz an.

Als dieser eintraf, verlangte der 25-Jährige auch von ihm Geld und zwang ihn, mit seinem Auto zu einem Bankomaten nach Haid zu fahren, um dort Bares zu beheben.

Anschließend überwies er vom Konto seines Opfers noch 1000 Euro. Nach der Ausforschung des Täters ordnete die Staatsanwaltschaft seine Verhaftung an, die am 8. Dezember durch Cobra-Beamte vollzogen wurde.