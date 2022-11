Ein 20-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Neukirchen an der Enknach mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Motor des Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Der verletzte 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in das Krankenhaus Braunau gebracht.