20 Jahre Lebenshilfe-Wohnhaus Grein — „Wir haben sehr viel bewegt“

20 Jahre beim selben Arbeitgeber zu bleiben, ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Wohnhaus Grein der Lebenshilfe Oberösterreich in der Schießstätte feiern dieses Jahr gleich neun Kolleginnen und Kollegen ihr 20-jähriges Jubiläum. Damit ist knapp die Hälfte des gesamten Teams seit der Eröffnung des Wohnhauses 2004 dabei. Den Afterwork-Drink gibt es mittlerweile nicht mehr.

„Dazu sind wir schon zu alt. Nach Dienstschluss, der oft um 22 Uhr ist, sind wir müde“, schmunzeln Nicole Aschauer, Martina Gruber, Rainer Weichselbaumer, Rodica Butcovan und Christa Naderer und fügen lachend hinzu: „Und das nächste Problem: Um diese Zeit hat in Grein kaum mehr ein Wirtshaus offen.“

Die fünf sind Teil des 20-köpfigen Teams des Wohnhauses der Lebenshilfe in Grein in der Schießstätte. Das Besondere dabei: Diese fünf und vier weitere Mitarbeiter des insgesamt 20-köpfigen Team sind bereits seit 20 Jahren und somit seitder Eröffnung des Wohnhauses an Bord.

Wohnhausleiter Lothar Pühringer, der bereits seit 1992 bei der Lebenshilfe arbeitet und gemeinsam mit seinem Team wesentlich zur Entwicklung des Wohnhauses beigetragen hat, bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeitern im Rahmen einer Jubiläumsfeier im Garten des Wohnhauses mit Angehörigen, Freunden, Geschäftspartnern und ehemaligen Kollegen.

Das gesamte Team würde sich durch die Bereitschaft Einsatz zu zeigen und dabei zusammenzuhalten auszeichnen: „Wir sind gesellig und auch wenn das mit dem steigenden Alter der Bewohner anders geplant werden muss, sind wir nach wie vor viel und gerne unterwegs.“ Dabei unternehme man auch häuserübergreifend gemeinsam mit den Bewohnern und Mitarbeitern der drei weiteren Standorten der Lebenshilfe in Grein etwas.