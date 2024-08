200 Rekruten sprechen ihr Gelöbnis auf die Fahne

Auf dem Ortsplatz in Gampern legten 200 Rekruten ihr Gelöbnis auf die Republik Österreich ab. Bürgermeister Jürgen Lachinger richtete Grußworte an die jungen Soldaten, ebenso wie die Abgeordnete Elisabeth Kneißl, in Vertretung des Landeshauptmanns.

Die feierliche Angelobung fand im Beisein von Brigadier Dieter Muhr, dem Militärkommandanten von Oberösterreich statt. Brigadier Muhr hob die Bedeutung der Kameradschaft hervor und erinnerte sich an seine eigene Zeit als Grundwehrdiener, in der er ein Zimmer mit einem Kameraden aus Gampern teilte.

Lesen Sie auch

Die Rekruten, die im Juli in Wels, Hörsching und der Heeresunteroffiziersakademie eingerückt sind, werden in den kommenden Monaten ihre militärische Ausbildung fortsetzen und ihren Dienst in Oberösterreich leisten.