2023 trainierten 19.500 Personen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk

Pkw-, Motorrad- und Mopedkurse waren am gefragtesten

Im Jahr 2023 verzeichnete das ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) 19.500 Kursteilnehmer. Das entspricht einem Zuwachs von knapp acht Prozent gegenüber 2022, berichtete der Mobilitätsclub am Dienstag. Zu den gefragtesten Trainings zählten die Pkw-, Motorrad- und Mopedkurse.

„Ganz besonders wichtig ist uns außerdem, dass die ÖAMTC Fahrtechnik auch im Vorjahr wieder die mit Abstand beliebteste Anlaufstelle für Führerscheinneulinge in der Mehrphasenausbildung in Österreich war“, bilanziert Zentrumsleiter Andreas Rouschal. Im Juli 2023 wurde der insgesamt 750.000. Teilnehmer in Marchtrenk begrüßt.

Gut besucht waren auch wieder die Trainings für die verpflichtende Berufsfahrer-Weiterbildung mit Lkw, Bus (C/D95) sowie Traktor. „2024 endet für viele Führerschein-Inhaber der Zyklus der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildung für Berufsfahrer – wir empfehlen eine baldige Anmeldung“, informiert Rouschal.

Neben den Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger, Vielfahrer und Berufskraftfahrer ließen auch wieder zahlreiche Blaulichtorganisationen ihre Mitarbeitenden in Marchtrenk aus- und weiterbilden.

Die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, zählt zu den Kernzielen der ÖAMTC Fahrtechnik und ist fixer Bestandteil der Marken-DNA. „Moderne Technik macht die Fahrzeuge immer sicherer – aber sie hat physikalische Grenzen, die man kennen, erfahren und trainieren muss, um sie im Fall des Falles ohne nachzudenken abrufen zu können“, erklärt Rouschal.