24-Jähriger ergaunerte 430.000 Euro

Als jenen Mann, der eine Textilhandelsfirma durch nicht bezahlte Bestellungen im Internet gepellt hatte, konnte die Polizei bereits am 15. Februar einen 24-Jährigen ausforschen.

Der in Bad Ischl wohnhafte Linzer war auf einer Baustelle in Bad Goisern als Schwarzarbeiter tätig.

Lesen Sie auch

Bei der Nachschau in seiner Wohnung fanden die Beamten zahlreiche neuwertige und teils hochpreisige Kleidungsartikel, Babyutensilien und Einrichtungsgegenstände, worauf sie den Betrüger festnahmen.

Komplize verhaftet

In der Folge konnten die Ermittler 240 Bestellbetrugs- und Betrugshandlungen zum Nachteil von Mobilfunkbetreibern in Höhe von insgesamt 430.000 Euro klären und einen Komplizen (27) dingfest machen.

Die Polizei verdächtigt den 24-Jährigen zudem, im Zusammenwirken mit 150 vorrangig aus der Slowakei abstammenden Komplizen in betrügerischer Absicht Mobilfunkverträge abgeschlossen und dadurch ratenfinanzierte Handys erlangt sowie unzählige Bestellbetrügereien durch Eingabe falscher Daten begangen zu haben. Das Duo befindet sich in Wien in U-Haft.