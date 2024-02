28 neue Oberärzte am Klinikum Wels-Grieskirchen

Dieser Tage wurden am Klinikum Wels-Grieskirchen im Rahmen des feierlichen Ärzteneujahrsempfangs 28 vielversprechende Nachwuchsmedizinerinnen und Nachwuchsmediziner zu Oberärztinnen und Oberärzten ernannt.

Am Klinikum Wels-Grieskirchen sichern derzeit rund 600 Ärzte mit Pflegekräften und vielen weiteren Berufsgruppen die Gesundheitsversorgung der Region. „Oberärztinnen und Oberärzte sind entscheidend für die qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie in unserem Schwerpunktkrankenhaus“, so Thomas Muhr, ärztlicher Leiter am Klinikum Wels-Grieskirchen.

„Mit Jänner unterstützen 28 neue Vertreterinnen und Vertreter dieser Berufsgruppe die Absicherung der Regelversorgung. Zugleich sind sie Innovationstreiber in Spitzenmedizin, Wissenschaft und Forschung.“

Die Berufsgruppe der Oberärzte übernimmt fachlich und menschlich eine Vorbildfunktion.