3. Marterlroas in Gschwandt

Dieser Tage lud der Heimat- & Kulturverein Gschwandt alle Interessierten zur 3. Marterlroas durch das Gemeindegebiet von Gschwandt ein. Obmann Vbgm. Matthias Buchinger war höchst erfreut über die große Teilnehmerzahl, konnte nebst der vielen Wanderern auch Bürgermeister Fritz Steindl und die beiden „Marterlführerinnen“ Magdalena Lahninger und Bernadette Hummer herzlich begrüßen.

Gestartet wurde bei Familie Papst-Spiessberger (Gasthaus Baumgarten). Die Marterlroas führte über Moosham, Hochholz und Steig zur Veste Waldbach und anschließend zur Hauskapelle der Familie Meinhart, wo auch der Hausherr die Entstehung der Privatkapelle schilderte. Diese Kapelle soll zur Einkehr einladen und spricht auch alle Religionen an.

Bei den verschiedenen Marterln erklärten abwechselnd Magdalena Lahninger und Bernadette Hummer die Bedeutung und den Grund der Errichtung dieses Gedenkstätten, die sich Großteils in privaten Besitz befinden und auch von diesen Familien liebevoll betreut werden.

Viele dieser Marterl wurden auch liebevoll in den letzten Jahren durch den Heimat- & Kulturverein Gschwandt restauriert, in diesem Zusammenhang wurde besonders an den unvergessenen Rudi Holzinger mit seinen handwerklichen Können gedacht. Im schattingen Gastgarten des Gasthauses Baumgarten wurden die Wanderer mit frischen Getränken und Speisen gestärkt.