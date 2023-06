33-jähriger Paragleiter bei Absturz in OÖ verletzt

Ein 33-jähriger Paragleiter ist Samstagvormittag beim Paragleiten in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems) auf eine Wiese abgestürzt und verletzt worden.

Der Mann flog mit seinem Paragleiter von der Hofalm Richtung Spital am Pyhrn und wollte unweit des Fußballplatzes auf einer größeren Wiese landen.

Lesen Sie auch

Aus bisher unbekannten Gründen drehte er in einer Höhe von etwa 20 Metern seinen Schirm nochmals an, verlor rasch an Höhe und stürzte ab, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte gegen 10.00 Uhr. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das PEK Kirchdorf geflogen.