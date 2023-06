34-Jährige vom Donnerkogel-Klettersteig in OÖ gerettet

Eine 34-jährige Frau ist am Samstag am Klettersteig am Donnerkogel in Gosau (Bezirk Gmunden) abgestürzt und wurde dabei verletzt. Die Frau verstieg sich, rutschte aus und stürzte drei Meter ab.

Die Bergrettung Gosau und ein Notarzthubschrauber konnten die Frau mit einem 30 Meter langem Fixtau aus der Wand retten, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Die russische Staatsangehörige aus Deutschland stieg in den Intersport-Klettersteig ein. Am Kleinen Donnerkogel querte sie nicht, wie vorgesehen, nach links, sondern stieg über den alten Klettersteig, bei dem einige Meter abgebaut waren, zum Gipfel auf.

Wenige Meter unterhalb des Gipfels rutschte sie aus, konnte den Sturz aber mit den Händen abfangen. Die Verletzte schaffte es jedoch nicht mehr aufzusteigen und setzte einen Notruf ab.

Vier Mann der Bergrettung Gosau und ein Alpinpolizist fuhren mit der Seilbahn zur Zwieselalm und unterstützten den Notarzthubschrauber bei der Rettung. Die Kletterin wurde ins Krankenhaus Schwarzach im Pongau geflogen.