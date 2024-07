40 Meter hohe Fichte fiel auf Gebäude: Hoher Schaden

Am Samstag wurde die Feuerwehr Niederwaldkirchen alarmiert, nachdem in der Nacht eine rund 40 Meter große Fichte auf ein Gebäude in Steinbach im Bezirk Rohrbach gestürzt war.

Der massive Baum fiel auf das Dach des Gebäudes und verursachte beträchtlichen Sachschaden. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Um den Baum sicher vom Gebäude zu entfernen, wurde ein örtliches Kranunternehmen zur Unterstützung hinzugezogen. Aufgrund der engen Zufahrt musste der Kran die letzten 500 Meter im Rückwärtsgang zum Einsatzort fahren.

Die Feuerwehr Niederwaldkirchen unterstützte zusätzlich das ansässige Elektrounternehmen bei der Demontage der beschädigten Photovoltaik-Paneele und deckte das Dach anschließend provisorisch mit einer Plane ab.