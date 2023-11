400.000 Christbäume kommen in OÖ aus heimischem Anbau

Längst haben die Vorbereitungen für den Christbaumverkauf begonnen, die Landwirte sind für den Kundenansturm gerüstet. Die meisten der 140 Mitgliedsbetriebe des Vereins der OÖ Christbaumbauern mit ihren 550 Hektar Flächen beginnen in der zweiten Novemberhälfte mit dem Schneiden. Jährlich werden von ihnen rund 400.000 Christbäume verkauft, damit kommen in Oberösterreich etwa 80 bis 85 Prozent aus heimischem Anbau.

„Wir rechnen heuer mit einer ähnlichen Verkaufsmenge. Denn in drei von vier oö. Haushalten wird am Heiligen Abend ein Christbaum erstrahlen. Trotz teils extremer Wetterbedingungen mit langanhaltenden Trockenphasen und nur zwei längeren Regenperioden in der Zeit des Wachstums stehen ausreichend verkaufsfähige Christbäume zur Verfügung. Steigende Betriebsmittelkosten und die Inflation führten aber zu höheren Produktionskosten. Um diese abdecken zu können, wird es moderate Preisanpassungen von ein bis drei Euro pro Laufmeter geben. Frische, heimische Nordmanntannen guter Qualität werden zwischen 21 und 27 Euro pro Laufmeter kosten. Im städtischen Bereich sind die Preise generell etwas höher“, erläutert Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ.

„Die tiefwurzelnde Tanne kann diese Trockenperioden ganz gut überbrücken. Lediglich bei den aufgeforsteten Jungpflanzen kam es teilweise zu größeren Ausfällen“, schilderte Ignaz Hofer, Obmann der OÖ Christbaumbauern. Er ist dennoch überzeugt, dass diese Ausfälle in den nächsten Jahren ausge- glichen werden können.

Behinderte im Nadelwald in Engerwitzdorf aktiv

Wenn es zu Weihnachten nicht irgendein Nadelbaum sein soll, dann kann man bei „Garten & Landschaft“ in Engerwitzdorf im Mühlviertel die Arbeit von Menschen mit Behinderung unterstützen. Die vom Diakoniewerk begleiteten Mitarbeiter kümmern sich das ganze Jahr über um die Nadelholzplantage und freuen sich ab 4. Dezember auf die Verkaufsaktion zur Weihnachtszeit. Infos: www.diakoniewerk.at/christbaum