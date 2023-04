4000 Pfadfinder treffen sich heuer zum internationalen Landeslager

Eine Kleinstadt aus Zelten entsteht heuer wieder am Attersee, wenn sich vom 7. bis zum 16. August 4000 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 21 Jahren aus elf Nationen beim 15. internationalen Landeslager der OÖ Pfadfinder treffen.

Das zehntägige Sommerlager findet alle fünf Jahre im „Scout Camp Austria“ in Berg im Attergau statt. Heuer widmet sich das „TOGETHER’23“ in den Workshops besonders dem Thema Frieden und Demokratie.

Geht es bei den Jüngeren vor allem noch darum, Lager-Abenteuer zu erleben, entwickeln die Älteren auch eigene Projekte und planen Unternehmungen – und lernen so eigenverantwortliches und selbstständiges Handeln.

Für alle wichtig ist es, Gemeinschaft zu erleben — mit Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen, betonen Landesleiter Christian Wirth und Vize-Präsident Stefan Hötzinger. Die Jugendlichen wurden auch in der Planungsphase miteinbezogen — 15 von ihnen arbeiten und entscheiden seit eineinhalb Jahren mit.

Großer Zulauf

Bill Gates war einer, und auch Neil Armstrong gehörte der Pfadfinderbewegung an. Nach Corona verzeichnet die Organisation, die in Österreich 85.000 Mitglieder zählt, einen großen Zulauf an Kindern und Jugendlichen. Allerdings fehlt es an erwachsenen Gruppenleitern, hoffen die Pfadis auf Bewerbungen.