42 erfolgreiche Abschlüsse an der Schule für Medizinische Assistenzberufe in Linz

Im Juli 2024 schlossen insgesamt 42 Absolventinnen und Absolventen der Ordinationsassistenz (OR), Röntgenassistenz (RO) bzw. Desinfektionsassistenz (DES) ihre Ausbildung an der Schule für medizinische Assistenzberufe am Kepler Universitätsklinikum Linz erfolgreich ab.

38 Damen und vier Herren im Alter zwischen 19 und 56 Jahren legten die kommissionelle Abschlussprüfung zur Ordinations-, Röntgen-, bzw. Desinfektionsassistenz erfolgreich ab.

Lesen Sie auch

Die Abschlusszeugnisse wurden in würdigem Rahmen von Karl Lehner, Mitglied der Geschäftsführung der OÖG, Jennifer Nieke, Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und für medizinische Assistenzberufe am Kepler Universitätsklinikum Linz, und Manuela Schulz, stellvertretende Direktorin der Schule, im Beisein einiger Vertreter der Praxis überreicht.

Im Bild: Die Absolventen der Röntgenassistenz an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und medizinische Assistenzberufe am Kepler Universitätsklinikum mit ihren Gratulanten.