Ein 45-jähriger Skitourengeher aus dem Bezirk Liezen ist am Montag am Hohen Dachstein (Bezirk Gmunden) gestürzt und gestorben.

Der Mann war allein unterwegs. Er stürzte im oberen Drittel des Randkluft-Klettersteigs ab.

Nachkommende Sportler setzten die Rettungskette in Gang, doch der erfahrene Bergsportler verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.