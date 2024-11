48-Jähriger Landwirt von Stier gegen Wand gedrückt

Ein Stier hat am Freitagnachmittag einen 48-jährigen Landwirt im Bezirk Grieskirchen gegen eine Holzwand gedrückt und dabei verletzt. Der Mann konnte noch aus eigener Kraft die Box, in dem das Tier stand, verlassen.

Die Gattin des Bauern rief daraufhin sofort die Rettung. Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 in das Krankenhaus Wels. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Der 48-Jährige wollte den Fuß eines verletzten Stieres versorgen und das Tier für die Behandlung in einen abgetrennten Bereich bringen. Auf dem Weg dorthin blieb das Rind plötzlich stehen, beim Versuch es anzuschieben, wurde der Mann von einem anderen Stier gegen die Wand gedrückt.