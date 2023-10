500 bei Palästina-Demo in Linz

Bei einer lautstarken Solidaritätskundgebung für Palästina haben am Sonntagnachmittag im Linzer Volksgarten nach Angaben der Polizei rund 500 Personen teilgenommen. Bereits bei den Zugangswegen führten die Beamten Zugangskontrollen durch, auch Dolmetscher waren vor Ort.

Die Exekutive stellte drei Fahnen mit verbotener tschetschenischer Symbolik sowie fünf Spruch-Plakate mit bedenklichem Inhalt („From the river to the sea, Palestine will be free“) sicher. Somit gab es acht Berichte an die Staatsanwaltschaft, sagte Polizei-Sprecher David Furtner. Veranstalter der Demonstration war eine Privatperson, die von den Behörden als gemäßigt eingestuft wurde. Diese habe alle Vorgaben eingehalten, betonte Furtner. Vorfälle habe es nicht gegeben. Gegen 18 Uhr löste sich die bis 20 Uhr genehmigte Demo langsam auf.

Neben den Kontrollmaßnahmen bei der Kundgebung verwies man auch auf das „Sicherheitskonzept für Menschen, die mit dem Judentum verbunden sind“. In welchem Ausmaß Einrichtungen wie die Synagoge in Linz nun geschützt werden, wollte die Polizei nicht näher erläutern. „Es gibt keine näheren Details, um die Arbeit nicht zu konterkarieren.“

Israelische Fahne von Stadttempel gerissen

Die Zahl der antisemitischen Vorfälle nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel ist in Österreich signifikant gestiegen. Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hat zwischen 7. und 19. Oktober eine Zunahme von 300 Prozent errechnet. Gezählt wurden ausschließlich verifizierte Vorfälle. In diesen 13 Tagen wurden 76 antisemitische Vorfälle gemeldet.

In Wien sorgt derzeit ein weiterer Fall für Empörung. Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Samstag vor der Hauptsynagoge in der Innenstadt eine Israel-Fahne abgerissen. Während gestern die Suche nach den beiden Haupttätern weiterging, konnte eine 17-Jährige ausgeforscht werden, die während der Tat das Abfeuern eines Maschinengewehrs simuliert hatte. Bekannt war der Fall erst Samstagabend geworden, als ein Video von den Ereignissen auf sozialen Medien zu kursieren begann. Gestern wurde erneut eine Fahne gehisst. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, schrieb der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, auf X (vormals Twitter).

Kritik an fehlender Bewachung

In der Kritik stand bald, dass der Stadttempel nicht rund um die Uhr bewacht wurde — ein Umstand, der nun geändert wurde. Innenminister Gerhard Karner verteidigte am Sonntag das Verhalten der Exekutive, die bisher (zumindest sichtbar) nur zu den Öffnungszeiten der Synagoge präsent war. Der Polizei sei bewusst gewesen, dass die Gefahr für jüdische Einrichtungen derzeit besonders groß sei. Daher habe man Präsenz und verdeckte Präsenz erhöht. Vorrang sei aber zunächst der Schutz von Menschen u. a. vor jüdischen Schulen, Geschäften und Sporteinrichtungen gewesen.

Karner: Mehr Befugnisse

Karner hat angesichts der erhöhten Terrorgefahr einmal mehr für eine Ausweitung der Befugnisse für den Sicherheitsapparat geworben. In der „ORF-Pressestunde“ am Sonntag sprach er sich dafür aus, die Observierung von Messenger-Diensten zu ermöglichen. Österreich sei das einzige Land in der EU, wo man nicht einmal überwachen dürfe, ob zwei Personen eine Whats App-Nachricht ausgetauscht haben, unabhängig von Inhalten.

Der Innenminister nannte ein Beispiel. Wenn zwei Attentäter miteinander via Telefon oder SMS kommunizierten, könne die Polizei das nach entsprechenden Genehmigungen überwachen. Steigen die beiden jedoch auf WhatsApp oder Telegram um, fällt diese Möglichkeit weg: „Dann sind wir auf diesem Auge völlig blind.“ Manchmal habe er den Eindruck, dass das Schützen von Daten wichtiger sei als das Schützen von Menschen.