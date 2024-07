52-jährige Linzerin seit Sonntag abgängig

Seit Sonntag wird eine 52-jährige Linzerin vermisst. Die Frau wollte an diesem Tag mit ihrer Mutter telefonieren, war aber nicht erreichbar. Zuletzt hatten Mutter und Tochter am Mittwoch Kontakt und ein neuerliches Gespräch für den Sonntag vereinbart, sagte der Sohn der 52-Jährigen, der sich mit der Bitte um Hinweise an die Medien wandte.

Die Polizei sucht seit Montag nach der Abgängigen, da ein Unfall nicht ausgeschlossen werden kann. Bisher gab es allerdings keine Spur.

Die allein lebende Frau wohnt im Gebiet Kleinmünchen/Auwiesen. Sie ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, sehr schlank und hat dunkelblondes Haar mit grauen Strähnen. Hinweise zu der Vermissten nimmt jede Polizeiinspektion entgegen.