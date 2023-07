Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Sonntagvormittag in Rainbach im Innkreis (Bezirk Schärding) ereignet, bei dem ein 57-Jähriger in eine hydraulische Plattenpresse geriet.

Einen Bericht des ORF-Radio Oberösterreich bestätigte die Polizei der APA auf Anfrage. Der Mann soll Reparaturarbeiten an dem Gerät durchgeführt haben.

Passiert sein dürfte dies nach ersten Informationen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen.