58-Jähriger lieferte sich in OÖ Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 58-jähriger Mann hat sich am Samstagnachmittag in Enzenkirchen (Bezirk Schärding) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der amtsbekannte Mann ohne Führerschein fuhr mit dem Auto an einer Polizeistreife vorbei.

Ein Beamter erkannte ihn und die Streife nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Sirene auf. Mit halsbrecherischen Manövern versuchte der Lenker zu entkommen, berichtete die Exekutive.

Fünf Kilometer bis nach St. Willibald verfolgten die Polizisten den Mann. Dort musste der 58-Jährige an einer Kreuzung anhalten. Ein Polizist konnte den Zündschlüssel abziehen und so seine Weiterfahrt verhindern.

Die Beamten nahmen bei der Kontrolle deutliche Merkmale einer Alkoholisierung wahr. Der Mann verweigerte jedoch den Test. Im Fahrzeug fand die Polizei noch die Kopie eines gefälschten polnischen Führerscheins. Der 58-Jährige wird angezeigt.