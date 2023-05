60-Jähriger in OÖ beim Wandern von Stein getroffen und abgestürzt

Ein 60-Jähriger ist am Samstagvormittag beim Bergwandern in Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) von einem Steinschlag an der Schulter getroffen worden und daraufhin über 40 Meter abgestürzt.

Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins Pyhrn Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen werden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Lesen Sie auch

Gemeinsam mit einem 44-Jährigen unternahm der Einheimische in aller Früh eine Wanderung über einen unmarkierten Jägersteig auf den sogenannten Seespitz. Gegen 9.00 Uhr erreichten die beiden Männer das Ziel.

Am Rückweg etwa 200 Meter unterhalb des Gipfels traf plötzlich der Stein den 60-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralles stürzte er kopfüber rund 40 Meter durch steiles Fels- und Latschengelände ab.

Sein Begleiter befand sich direkt hinter ihm und eilte zu Hilfe. Er setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde mittels Taubergung gerettet.