61-Jähriger stirbt bei E-Bike Unfall in Rainbach

Der Sturz mit einem E-Bike forderte Mittwochmittag in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) einen Toten.

Ein 61-Jähriger war mit seiner 55-jährigen Gattin mit den E-Bikes in der Lichtenauer Straße in Rainbach im Mühlkreis unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu Sturz.

Die Frau, die unmittelbar hinter ihrem Mann nachfuhr, konnte als mögliche Unfallursache den seitlich nicht ganz eingeklappten Ständer nennen. Der 61-Jährige dürfte deswegen zu Sturz gekommen sein.

Das Rote Kreuz Freistadt und der Notarzt führten die Reanimation vor Ort durch, wobei um kurze Zeit später der Tod des 61-Jährigen festgestellt werden musste. Die Gattin des Verunfallten wurde am Unfallort noch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.