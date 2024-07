63-jähriger Alkolenker prallte in Oberösterreich gegen Baum

Am Sonntagabend ereignete sich im Bezirk Perg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus der Region verlor um 21:15 Uhr auf dem Güterweg Kerschbaumweber in Ebenedt, in der Gemeinde Sankt Georgen am Walde, die Kontrolle über seinen Pkw.

Er kam von der Straße ab und kollidierte heftig mit einem Baum. Dank des automatischen Notrufsystems eCall wurden sofort die Rettungsdienste alarmiert.

Der Fahrer, der bei dem Unfall Verletzungen erlitt, deren Schweregrad zunächst nicht feststand, wurde zur weiteren Behandlung ins Landesklinikum Amstetten gebracht.

Ein Alkotest bestätigte später, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert war, mit einem gemessenen Wert von 1,22 Promille.