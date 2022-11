Ein 64-Jähriger ist am Dienstag beim Arbeiten am Brunnen eines Hauses in St. Marien (Bezirk Linz-Land) 23 Meter in den Schacht hinabgestürzt.

Der Pole war rund eineinhalb Meter im Brunnen, als sich plötzlich die Sicherung am Hüftgurt löste.

Es gelang ihm, sich mit den Beinen an der Brunnenwand abzustützen und so den Aufprall auf den Grund abzudämpfen.

Der Arbeiter wurde von der Feuerwehr mit einer Seilwinde gerettet und in die Linzer Uniklinik geflogen, so die Polizei.