64-Jähriger nach Brandstiftung in Oberösterreich festgenommen

Ein 64-jähriger Oberösterreicher hat am Sonntag um 7.35 Uhr an der Außenfassade eines Gebäudes in Sierning (Bezirk Steyr-Land) mithilfe von Benzin ein Feuer gelegt.

Eine Person war in dem Gebäude. Der Brand erlosch von selbst, an der Fassade entstand ein Schaden in vorerst unbekannter Höhe.

Lesen Sie auch

Der Mann war nach Hause geflüchtet, wo Beamte ihn festnahmen, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Im Haus des 64-Jährigen fanden die Polizisten zwei funktionsuntüchtige Langwaffen und Munition. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Dem Mann konnten noch zwei Sachbeschädigungen nachgewiesen werden, er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.