68-jähriger Linzer starb bei Wanderung

Ein 68-jähriger Wanderer aus Linz ist am Sonntag in der Obersteiermark vermutlich über eine etwa 20 Meter hohe Wand abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war allein im Bereich Pyhrnpass und Angerkogel im steirisch-oberösterreichischen Grenzgebiet unterwegs. Als er am Abend nicht zurückkehrte, alarmierte sein Bruder die Einsatzkräfte. Eine Suche in der Nacht blieb erfolglos. Am Vormittag fand man den Oberösterreicher schließlich tot im Bereich Weißenbacher Mauern.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte, hatten Beamte der Polizeiinspektion Windischgarsten den Pkw des 68-Jährigen beim Pyhrnpass gefunden, weshalb man dort mit der Suche begonnen hatte.

An der Suchaktion beteiligt waren im Bereich Oberösterreich die Alpinpolizei Kirchdorf, die Bergrettung Spital/Pyhrn sowie ein Polizeihubschrauber aus Wien. Im Bereich Liezen waren die Bergrettung und Alpinpolizei Liezen im Einsatz.