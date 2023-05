Ein 70-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in Braunau am Inn gestürzt und reglos liegen geblieben. Eine Polizeistreife fand den Mann und reanimierte ihn.

Der Radfahrer wurde noch ins Spital eingeliefert, starb dort aber wenig später, berichtete die Polizei. Die Ursache des Sturzes war nicht bekannt.