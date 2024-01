7836 Babys in den OÖG-Kliniken und im KUK geboren

Aber Geburtenrückgang in Oberösterreich gegenüber dem Jahr 2022

Tausendfachen Grund zur Freude gab es 2023 in Oberösterreichs Krankenhäusern und Kliniken nach der Geburt von Kindern. Allerdings erblickten 2023 mit 7836 Neugeborenen dort weniger Babys das Licht der Welt als im Jahr zuvor.

Laut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) geht der Wunsch Kinder zu haben merklich zurück. Neben vielen anderen Aspekten werden die Teuerung und die weltweiten Krisen für den Geburtenrückgang verantwortlich gemacht.

Lesen Sie auch

Die meisten Geburten am Kepler Uniklinikum Linz

Im Linzer Kepler Universitätsklinikum (KUK) kamen 2023 exakt 3505 Kinder zur Welt – so viele wie in keinem anderen Krankenhaus des Landes. Bei insgesamt 3426 Geburten erblickten 1705 Mädchen und 1798 Buben (davon 71-mal Zwillinge und 3-mal Drillinge) das Licht der Welt. Gegenüber dem Jahr zuvor ist dies aber ein merklicher Rückgang – 2022 waren am KUK noch 3785 Kinder geboren worden.

2024 ging es mit den Geburten rasch weiter. Um 0.06 Uhr kam in Linz am 1. Jänner Oberösterreichs Neujahrsbaby Maximilian zur Welt.

Zahl der Geburten fiel unter 8000

Die Geburtenzahl bleibt zwar weiterhin hoch, jedoch nach den vergangenen Jahren erstmals unter der 8000er-Grenze. Auch bei den Zwillingsgeburten zeigte sich im Vorjahr mit 87 Zwillingspaaren verglichen mit 106 im Jahr 2022 ein leichter Rückgang. Dafür meinte es der Storch 2023 mit drei Familien besonders gut und brachte ihnen Drillinge. 2022 war es eine einzige Drillingsgeburt.

Salzkammergut Klinikum: Jakob und Marie am häufigsten

Im abgelaufenen Jahr 2023 wurden im Salzkammergut Klinikum 1554 Kinder geboren, davon 456 in Bad Ischl und 1098 in Vöcklabruck. Mit 780 Mädchen zu 774 Buben hatten die Mädels die Nase knapp voran. Sieben Elternpaare konnten sich jeweils über ein Zwillingspärchen freuen. In der Namenshitliste führt Jakob knapp vor Maximilian. Bei den Mädchen ist die Entscheidung ebenfalls knapp für Marie vor Emma ausgefallen.

957 Babys im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum

2023 haben im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr 957 Babys ihren ersten Schrei getan, davon waren 473 Mädchen und 484 Buben. Die Zahl der Geburten ist damit leicht zurückgegangen. (2022: 492 Mädchen und 526 Buben). Am 12. Jänner 2023, dem geburtenstärksten Tag im PEK Steyr, haben neun Babys das Licht der Welt erblickt.

Klinikum Rohrbach

Das Klinikum Rohrbach freut sich über 539 Geburten, darunter 257 Mädchen und 282 Buben. Besonders hervorzuheben sind dabei die Monate März und April, der geburtenstärkste Tag war der 18. April 2023 mit sechs Neugeborenen.

Ein Fünftel Wassergeburten in Kirchdorf

462 Neugeborene gab es im Vorjahr im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Kirchdorf, im Jahr davor waren es 511 Babys. Besonderen Stellenwert nimmt im Klinikum Kirchdorf die Wassergeburt ein. Jede fünfte Gebärende aus der Region brachte dort ihr Baby im Wasser zur Welt.

432 Babys im Klinikum Freistadt

203 Mädchen und 229 Buben wurden 2023 im Klinikum Freistadt geboren. Die Bilanz mit 431 Geburten bleibt damit weiter auf einem hohen Niveau. Die Gesamtkaiserschnittrate lag im Vorjahr bei erfreulichen 23,4 Prozent.

Klinikum Schärding

Im Klinikum Schärding erblickten im vergangenen Jahr 389 Babys das Licht der Welt. Davon waren 192 Mädchen und 197 Buben. Der geburtenstärkste Monat war der Juni mit 40 Babys. Bei den Mädels belegte Anna in der Hitliste der Vornamen klar Platz 1, gefolgt von Hanna(h), Johanna, Lea und Emilia. Die beliebtesten Namen bei den Buben waren Jakob und Felix, dicht gefolgt von Liam, Maximilian und Valentin.