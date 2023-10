80 neue Polizisten angelobt

80 Polizistinnen und Polizisten wurden diese Woche im Linzer Landhaus im Beisein von Innenminister Gerhard Karner und LH Thomas Stelzer angelobt.

„Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen Staat und Gesellschaft besonders gefordert sind, ist es ein schönes Zeichen, dass sich jedes Jahr viele junge Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher für den Polizeiberuf entscheiden und sich damit in den Dienst unserer Gemeinschaft stellen“, dankte Stelzer den Polizisten.

Lesen Sie auch

Sie übernehmen große Verantwortung und sind bereit, auch viel von sich zu geben.