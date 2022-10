800.000 Euro Hilfspaket für Sozialmärkte in Zeiten der Krise

Oberösterreichs Sozialmärkte erhalten in einer Zeit, in der mehr und mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, nun selbst Hilfe von der Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) und dem Land OÖ.

Die Sozialmärkte sind derzeit gleich dreifach gefordert. Einerseits ist die Zahl der Kunden durch die Teuerung gestiegen, die Zahl der freiwilligen Helfer hat jedoch gleichzeitig in der Krise abgenommen.

Lesen Sie auch

Ein besonders großes Problem ist jedoch, dass das Angebot an Grundnahrungsmitteln, das den Sozialmärkten zur Verfügung gestellt wird, zurückgeht. Neben der Teuerung liegt dies vor allem an Apps und Initiativen, die unverkaufte Lebensmittel wiederverwerten.

Hilfe für die Helfer

„Vieles ist spürbar teurer geworden – für einige Menschen in unserem Land leider bereits zu teuer. Sozialmärkte richten sich hier an jene Menschen, die aufgrund ihres Einkommens auf einen günstigeren Einkauf angewiesen sind“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer, der den Sozialmärkten Hilfe verspricht.

Das Sozialressort des Landes hat deshalb gemeinsam mit der RLB OÖ und ihren Beteiligungen im Lebensmittelbereich ein 800.000 Euro schweres Unterstützungs- paket für die oberösterreichischen Sozialmärkte geschnürt.

Auf Initiative der RLB OÖ werden den Sozialmärkten jetzt von Schärdinger, der Vivatis Holding AG, efko und den Salinen Austria AG Waren im Wert von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, gerade in schwierigen Zeiten Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen und möchten mit der Warenspende Menschen in einer finanziellen Notlage helfen“, erklärt RLB OÖ-General- direktor-Stellvertreterin Michaela Keplinger-Mitterlehner.

„Ich bin der Raiffeisenlandesbank dankbar, dass sie als Erste unsere Sozialmarktinitiative mit der Industrie und Wirtschaft unterstützt“, so Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Um mehr ehrenamtliche Unterstützer für die Sozialmärkte zu finden, startet Oberösterreich eine Ehrenamt-Initiative. Interessierte können sich via E-Mail melden: soma@ulf-ooe.at