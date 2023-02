Ein 84-Jähriger ist am Dienstagabend in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) mit seinem Fahrrad in einen Mühlbach gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Zeugen sahen den Mann im Wasser treiben und alarmierten noch den Notruf, für den Pensionisten kam aber jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei. Sie geht von einem Unfall aus, es gebe keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung.