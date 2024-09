Ab November gibt es wieder eine Buchhandlung am JKU-Campus

Die Buchhandlung Neugebauer zieht in die Bibliothek am Campus der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz ein. Damit steht Studierenden, Mitarbeitern und Anrainern ab November wieder eine Buchhandlung an der JKU zur Verfügung.

Nach der Insolvenz der traditionsreichen Buchhandlung W. Neugebauer GmbH im März 2024 wird der Name nun von Kevin Moser, Geschäftsführer der Moser Buchhandels GmbH, weitergeführt. Voraussichtlich ab 4. November wird das Geschäft in der Bibliothek (Learning Center) der JKU im Erdgeschoss eröffnen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.

„Wir wollen damit den rund 25.000 Studierenden und 4.000 Mitarbeitern der JKU den direkten Zugang zu benötigten Fachbüchern, Lernmaterialien und wissenschaftlichen Ressourcen ermöglichen“, erklärt Moser. Er sieht seine Buchhandlung als zentrale Anlaufstelle für alle Buch- und Medienbedürfnisse am Campus und als Ort des Austauschs zwischen Studierenden und JKU-Mitarbeitern.

Breites Sortiment inklusive Retro-Ecke

Fachliteratur aus Medizin, Recht, Wirtschaft, Informatik und anderen Wissenschaftszweigen ist ebenso geplant wie Papierwaren und Büromaterial. Aber auch Belletristik und Unterhaltungsliteratur werden geboten. „Für echte Bücherfans ist auch eine Retro-Ecke mit antiquarischen Büchern in Planung“, verrät Moser.

Für JKU-Rektor Stefan Koch ist die Eröffnung ein wichtiger Schritt: „Wir sehen unsere Universität als einen Ort zum Lernen, Arbeiten und Leben. Dazu gehört auch ein umfassendes Angebot mit allem, was Studierende und Mitarbeiter brauchen – ganz wesentlich dafür sind auch entsprechende Bücher und Büromaterial. Mit der Buchhandlung Neugebauer wird diese Lücke gefüllt und die Infrastruktur am Campus nochmals aufgewertet.“

Auch der Vizerektor für Campusentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit Alexander Freischlager freut sich: „Mit seinem Konzept hat Kevin Moser gezeigt, dass er die Bedürfnisse und speziellen Anforderungen einer Universität versteht.“