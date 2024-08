Abruptes Bremsmanöver: Polizei sucht Fahrerflüchtigen

Ein bisher unbekannter Lenker lenkte seinen grauen BMW, vermutlich einen X3 oder einen X5 am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der B 129 im Ortsgebiet von Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) in Richtung Eferding.

Er bremste dabei unvermittelt und offensichtlich grundlos stark, weshalb dieses Bremsmanövers der nachkommende Lenker eines Motorfahrrads, ein 17-jähriger aus Waizenkirchen auf den bremsenden PKW auffuhr und zu Sturz kam.

Dabei wurde sowohl der 17-Jährige als auch eine am Sozius mitfahrende 15-Jährige, ebenfalls aus Waizenkirchen, verletzt wurden.

Der unbekannte Autolenker, der von den Unfallsbeteiligten als rund 60-jähriger Mann mit langem weißen Vollbart beschrieben wird, fuhr ohne auszusteigen und sich um die gestürzten Mopedfahrer zu kümmern, von der Unfallstelle in Richtung Eferding weg.

Die beiden Verletzen wurden von der Rettung in das Klinikum Wels verbracht. Zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des fahrerflüchtigen Lenkers bitte an die Polizeiinspektion Peuerbach unter 059133-4236. Die weist deshalb auch darauf hin, dass sowohl der Autolenker, als auch der Jugendeliche, davor beim Eurospar in Waizenkirchen einkaufen waren.