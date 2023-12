Acht Monate Haft nach Unfall mit zwei Todesopfern ausgefasst

17-jähriger Fahranfänger und Mitfahrerin (16) hatten den Frontalzusammenstoß in Altenberg bei Linz schwer verletzt überlebt

Acht Monate Haft, zwei davon unbedingt, so lautete am Dienstag am Landesgericht Linz das bereits rechtskräftige Urteil gegen einen 17-jährigen Mühlviertler.

Der Bursch hatte am 12. Juni in Altenberg bei Linz mit 130 km/h einen verheerenden Frontalunfall verursacht, bei dem ein 36-Jähriger und eine 16-Jährige ums Leben gekommen waren. Er selbst und eine weitere 16-Jährige hatten schwer verletzt überlebt.

Lesen Sie auch

Beim Prozess zeigte sich der Jugendliche, der in Begleitung seiner Eltern und seines Zwillingsbruders gekommen war, reuig und entschuldigte sich bei den zahlreich erschienenen Angehörigen.

Der Richter erachtete die bisherige Unbescholtenheit des Lehrlings als mildernd für die Strafe — der Rahmen lag bei eineinhalb Jahren.

Dem 17-Jährigen wird zudem ein Strafaufschub von einem Jahr gewährt, somit kann er seine Lehre beenden. Allerdings muss er auch beim Fahrschul-Präventions-Projekt „Close to“ zehn Mal vor Führerscheinneulinge treten, um sie mit seiner Unfall-Geschichte zu warnen.