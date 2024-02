Ärzte und Patienten können vielfältig vom 3D-Druck profitieren

Längst hat der 3D-Druck in der Medizin Einzug gehalten. Im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) wurde vor zehn Jahren damit gestartet, seither die Technik entsprechend der Anforderungen verfeinert.

„Pro Jahr drucken wir rund 350 Objekte aus. Das Spektrum reicht dabei von Modellen von bestimmten Körperteilen, wie Schädel, Hüften, Herzen, Ohren etc., bis hin zu OP-Werkzeugen oder Schablonen für verschiedenste Eingriffe“, schildert Jürgen Schwarzbauer, Leiter der Zahntechnik & Epithetik, technischer Leiter des 3D – Druck & Scannerzentrums an der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am KUK, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Lesen Sie auch

Der nächste Schritt werden Implantate aus dem 3D-Drucker sein, hierzu bedarf es aber noch einiger organisatorischer Anpassungen am Klinikum. Rein technisch wäre dies jedoch schon möglich.

Komplexe Eingriffe an Kinderherzen

Eingesetzt wird die Technik derzeit u. a. etwa bei komplexen Eingriffen an Kinderherzen. „Mit realistischen Nachbildungen des Kinderherzens können die verschiedenen angeborenen Herzfehler, z. B. Löcher in der Herzscheidewand oder Verengungen der Gefäße, simuliert werden“, erläutert Jürgen Steiner, Leitender Oberarzt an der Klinik für Kinderkardiologie.

Gute Erfahrungen hat man mit der Technik auch bei Säuglingen gemacht, deren Schädelplatten zu früh zusammengewachsen sind und aufgeschnitten werden müssen, berichtet Schwarzbauer.

Aus einer Vielzahl an CT-Schichten wird das Modell entwickelt. Der Operateur kann sich vor dem Eingriff damit vertraut machen, wo er den Schnitt zur Öffnung der Schädeldecke vornehmen muss. „Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, mache ich vor dem Eingriff einen Scan und auch danach“, sagt Schwarzbauer.

Weitere Anwendungsgebiete der 3D-Druckmodelle sind etwa der Ersatz von knöchernen Strukturen im Gesichtsschädelbereich sowie Zahnersatz, sagt Primar Michael Malek, Vorstand der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. So kann etwa Patienten, denen aufgrund eines sehr dünnen Knochens kein herkömmliches Zahnimplantat eingesetzt werden kann, ein Titangerüst unter die Schleimhaut operiert werden, darauf wird ein Zahnkranz abnehmbar oder festsitzend verschraubt gesetzt. Bis zu 14 Zähne pro Kiefer können, wenn nötig, gesetzt werden.

Maßgeschneiderte Brustrekonstruktion

Mehrmals pro Monat arbeiten Plastische Chirurgen mit Modellen für eine maßgeschneiderte Brustrekonstruktion, vor allem, wenn es um eine Rekonstruktion aus Eigengewebe geht.

Im ersten Schritt wird ein berührungsfreier strahlenloser 3D-Scan des Oberkörpers im speziellen der Brust gemacht. Bei einer einseitigen Rekonstruktion dient die gesunde Brust als Vorlage, diese wird immer bei der Anpassung in die 3D-Simulation eingeplant. In einer 18- bis 20-stündigen Druckzeit wird ein Schablonen-Set, bestehend aus einem schalenähnlichen Teil für die Formgebung der Brust und einem mittels Software plattgedruckten Teil erstellt. Auf diese Weise hat der Operateur eine Vorlage für die Entnahme des Hautlappens, der in der Folge als Brustersatz wieder angenäht wird.

Hat eine Person etwa bei einem Motorradunfall ein Ohr verloren, ist ein 3D-Modell hilfreich für die Rekonstruktion. „Neben der wertvollen Hilfestellung für die Mediziner gibt es auch einen psychologischen Effekt für die Patienten. „Durch haptische Anschauungsmodelle können sie sich etwas vorstellen. Beschwerden werden somit realisierbarer und greifbarer“, sagt Schwarzbauer. Aber auch für die Ausbildung der Jungärzte ist die 3D-Drucktechnik ein Gewinn. So kann etwa auf elastisch gedruckten 3D-Modellen der Herzaorta chirurgisches Nähen trainiert werden.

Gedruckt wird je nach Anforderungsprofil mit verschiedensten Kunststoffen, in unterschiedlichen Farben. Die Materialeigenschaften können je nach benötigtem Ergebnis von weich über zäh bis hart sein.

Von Michaela Ecklbauer