AK OÖ erstritt 2023 für ihre Mitglieder 105,8 Millionen Euro

2023 war nicht nur weltpolitisch ein schwieriges Jahr, auch in der Arbeiterkammer (AK) OÖ gab es viel zu tun. So waren viele AK-Mitglieder mit arbeitsrechtlichen Verstößen und vorenthaltenen Pensions- oder Pflegegeldansprüchen konfrontiert und kamen zur Beratung. Insgesamt konnte die Kammer für ihre Mitglieder mehr als 105 Millionen Euro erstreiten.

Wenn die Beratung nicht ausreicht, übernimmt die AK auch die Vertretung ihrer Mitglieder. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 8500 Rechtsfälle gerichtlich oder außergerichtlich abgeschlossen.

Die Erfolgsquote lag im Arbeitsrecht bei knapp 78 Prozent. Die meisten Fälle betrafen Beschäftigte im Handel, im Gastgewerbe und in der Arbeitskräfteüberlassung. Rund 81 Prozent von ihnen waren in Betrieben beschäftigt, in denen es keinen Betriebsrat gab.

Von den für die Mitglieder erstrittenen 105,8 Millionen Euro machte das Sozialrecht mit 62,1 Millionen Euro den Großteil aus, gefolgt von den Insolvenzangelegenheiten mit mehr als 26 Millionen Euro und vom Arbeitsrecht mit rund 15 Millionen Euro.

Pflegegeld für autistisches Kind erkämpft

Ein typischer Fall aus dem Sozialrecht betrifft eine Familie aus dem Hausruckviertel, die für ihr Kind Pflegegeld der Stufe 1 bezog. Der Jugendliche leidet an Autismus. Im November 2022 wurde der Familie das Pflegegeld entzogen. Die AK klagte gegen den Bescheid.

Auf Basis eines neuen medizinischen Gutachtens wurde der Familie das Pflegegeld wieder gewährt. Allerdings rechtfertigte das Gutachten ein höheres Pflegegeld als jenes, das zugesprochen wurde. Darum ging die AK über mehrere Instanzen bis hin zum Obersten Gerichtshof. Mit Erfolg: Seit März erhält die Familie Pflegegeld der Stufe 3.