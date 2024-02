Akrobaten, edle Rösser und ein Elvis-Konzert

Angesichts der zahlreichen Krisen, die derzeit die Schlagzeilen beherrschen, suchen viele Leute nach positiven Erlebnissen. Eine willkommene Abwechslung bietet etwa ein Zirkusbesuch.

Ab 16. Februar macht in Linz der Circus Louis Knie wieder Station. Bis 10. März verspricht eine Mischung aus traditionellen Darbietungen und modernen Akrobatiknummern, Jung und Alt in Staunen zu versetzen. So wird etwa der Meister der Illusionen, Magier Christoph Eötvös, mit seinen verblüffenden Tricks die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen.

Atemberaubende Luftakrobatiknummern sind wiederum das Metier des preisgekrönte Vioris Zoppis. Nicole Berousek entführt in die Welt der Hula Hoops und Louis Knie höchstpersönlich stellt mit seiner Pferdenummer die Anmut der Vierbeiner in den Mittelpunkt.

JJ King lässt es im Zirkuszelt krachen

Aufgrund des großen Anklangs im vergangenen Jahr in Ansfelden gibt es am 2. März um 19.30 Uhr ein Konzert von Elvis-Darsteller J.J. King im Zirkuszelt. Jürgen Höchtl, Amtsleiter aus Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) wird – begleitet von „the Hayriders“ – Elvis-Hits wie „Teddy Bear“, „Dont be cruel“, „Jailhouse Rock“ oder „Heartbreak Hotel“ zum Besten geben. Wie vom VOLKSBLATT exklusiv berichtet begeisterte J.J. King zum 89. Geburtstag des King of Rock ‘n’ Roll am 8. Jänner 2024 im englischen Birmingham das Publikum bei der „Elvis-Europameisterschaft“ und belegte sensationell den 5. Platz unter mehr als 40 Teilnehmern.

Von Heinz Wernitznig