Aktion: Müllsammeln entlang der Donau

Die Donau ist eine der ökologischen Lebensadern Europas und in Linz beliebter Freizeit- und Naturraum. Am Samstag, dem 9. September, findet ein großes Cleanup europaweit gleichzeitig an 13 Flüssen statt.

Eingeladen sind Einzelpersonen und Gruppen, von Unternehmen bis hin zu Angel- oder Sportvereinen, die Verantwortung für den größten Strom Österreichs übernehmen möchten.

Alle Linzer, die sich entscheiden, gemeinsam Müll an den Donauufern und -stränden zu sammeln, werden mit den dafür nötigen Utensilien im Rahmen von „Linz macht sauber“ unterstützt. Zur Abholung dieser wird um Anmeldung unter linzmachtsauber@mag.linz.at gebeten.