Alkoholisierte Lenkerin verursachte mit Auto Zusammenstoß

Zu einem Unfall mit einer Alkolenkerin kam es am 28. Juli 2024 gegen 7:10 Uhr im Gemeindegebiet von Steinerkirchen an der Traun. Das schreibt die Polizei in einer Medieninformation.

Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr dabei auf der Stockhamer Gemeindestraße Richtung Steinerkirchen. In einer Rechtskurve im Ortgebiet von Stockham fuhr sie in der Mitte der Fahrbahn.

In die Gegenrichtung fuhr eine 45-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land. Es kam zum Zusammenstoß, bei der die 45-Jährige leicht verletzt wurde. Der Alkotest bei der 41-Jährigen ergab 0,8 Promille, weshalb ihr der Führerschein abgenommen wurde.

In Österreich gilt eine Höchstgrenze von 0,5 Promille. Führerscheinneulinge haben hierzulande generell Alkoholverbot beim Autofahren. Generell raten ARBÖ, ÖAMTC oder auch KFV, beim Autofahren gänzlich auf Alkohol zu verzichen.