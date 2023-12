Alkoholisierter Fahrer in Haag am Hausruck verursacht Unfall

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen verursachte am Samstagabend einen Verkehrsunfall in Haag am Hausruck. Der ukrainische Staatsbürger war gegen 22:45 Uhr mit seinem PKW auf der Lambacherstraße in Richtung Kirche unterwegs.

In einem stark alkoholisierten Zustand verlor er im Kreuzungsbereich der L1077 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam beim Abbiegen in Richtung Einsatzzentrum von der Straße ab. Der Wagen kollidierte daraufhin mit einem Geländer.

Ein am Unfallort durchgeführter Alkomattest ergab einen Alkoholwert von 2,16 Promille, was deutlich über dem gesetzlichen Limit liegt. Aufgrund des hohen Alkoholgehalts im Blut wurde dem Fahrer der Führerschein unmittelbar entzogen.