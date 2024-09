Alkoholisierter Lenker flüchtet nach Unfall in Wels

In der Stadt Wels entzog sich am Sonntagabend ein Autofahrer mit französischen Kennzeichen einer polizeilichen Kontrolle, nachdem er einen Sachschaden verursacht hatte und floh.

Der Vorfall begann gegen 22:30 Uhr in Thalheim und zog eine Verfolgungsjagd nach sich, die bis in die späten Abendstunden anhielt. Nach Angaben des Zeugen, der dem Flüchtenden folgte, konnte der Pkw zunächst am Lokalbahnplatz gesichtet werden.

Lesen Sie auch

Trotz der Bemühungen, sich unauffällig zwischen Lkw auf einem Schotterplatz zu verstecken, wurden die Insassen schließlich in der Europastraße gestellt.

Der 30-jährige Lenker aus dem Bezirk Gmunden war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung, zudem wurde bei ihm ein positiver Alkoholtest festgestellt. Die Polizei sicherte einen Schlagring und Suchtmittel aus dem Fahrzeug.

Obwohl die Festnahme des Fahrers vorübergehend aufgehoben wurde, bleiben die Ermittlungen zu den illegalen Kennzeichen und weiteren Straftaten aktiv.