Alkoholisierter Lkw-Lenker aus dem Verkehr gefischt

Am Mittwoch um 7.53 Uhr wurde die Polizei über einen betrunkenen Lkw-Fahrer informiert, der auf der A8 in Richtung Sattledt unterwegs sei.

Unmittelbar nach der Autobahnauffahrt Haag am Hausruck konnte das angezeigte Sattelkraftfahrzeug gesichtet werden, wobei am Sattelanhänger eine Hecktüre geöffnet war und hin und her schwang.

Der Lenker fuhr teilweise auf dem rechten Fahrstreifen sowie auf dem Pannenstreifen. Die Anhaltung erfolgte am Parkplatz Truckstop Weibern. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 59-jährigen, rumänischen Staatsangehörigen.

Da der Alkovortest nach mehreren Versuchen abgebrochen werden musste, wurde der Lenker zur Untersuchung am Alkomatgerät aufgefordert. Der Alkomattest wurde aber ebenfalls abgebrochen, da das Blasvolumen des Lenkers zu gering war.

Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde der Lenker zur Blutabnahme und zur klinischen Untersuchung aufgefordert – diese verweigerte er jedoch. Der Führerschein wurde dem Lenker daher vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Eine Anzeige folgt.