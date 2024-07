Alkoholisierter Raser in Wels mit 107 km/h gestoppt

Am Sonntagabend wurde ein Autofahrer in Wels-Ost stadtauswärts für seine rücksichtslose Fahrweise zur Verantwortung gezogen.

Der 56-jährige Pkw-Lenker überschritt die lokal geltenden Geschwindigkeitslimits deutlich: In einem Bereich, in dem 50 km/h erlaubt sind, fuhr er 80 km/h und beschleunigte in einer 70 km/h-Zone auf 107 km/h.

Lesen Sie auch

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden mittels Videomessung durch die Polizei festgestellt. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkotest bestätigte dies mit einem positiven Ergebnis.

Die Weiterfahrt des Lenkers wurde unterbunden und aufgrund seines Wohnsitzes in Singapur wurde eine Sicherheitsleistung von 660 Euro erhoben. Gegen ihn werden nun Anzeigen wegen der Verkehrsvergehen erstattet.