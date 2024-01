Alkoholisierter Unfallfahrer in Enns gestellt

In den frühen Morgenstunden am Montag wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz in der Wienerstraße in Enns gerufen, nachdem dort Fahrzeugteile auf der Fahrbahn entdeckt worden waren.

Die Ermittlungen vor Ort deuteten schnell auf einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hin. Später entdeckten die Beamten auf der B1 nahe der Ausee-Zufahrt einen PKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage.

Lesen Sie auch

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um das Unfallfahrzeug handelte. Der 50-jährige Fahrer aus dem Bezirk Amstetten gestand umgehend, dass er den Unfall verursacht hatte und den Schaden zunächst nicht wahrgenommen hatte.

Ein Alkoholtest fiel mit 1,54 Promille positiv aus, woraufhin der Führerschein des Mannes unmittelbar entzogen wurde.