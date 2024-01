Alkolenker flüchtete in OÖ von Unfallstelle

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ereignete sich in Kremsmünster ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter von der Linzer Straße abkam und zehn Meter in eine bewaldete Böschung stürzte.

Trotz der automatischen E-Call-Auslösung war der Fahrer des Transporters zunächst verschwunden. Daraufhin starteten die Sicherheitskräfte eine großangelegte Suchaktion, an der acht Polizeieinheiten, darunter eine Diensthundestreife, eine Polizeidrohne und die Bereitschaftseinheit beteiligt waren.

Lesen Sie auch

Über die Eltern des 34-jährigen Fahrers aus dem Bezirk Kirchdorf konnte schließlich telefonischer Kontakt hergestellt werden. Nach anfänglicher Weigerung und intensiver Überzeugungsarbeit der Polizei gab der Lenker seinen Standort preis und konnte aufgefunden werden.

Ein Alkoholtest bestätigte die Trunkenheit des Mannes, woraufhin ihm der Führerschein digital entzogen wurde. Gegen ihn werden nun Anzeigen erstattet. Die Feuerwehrkremsmünster übernahm die Bergung des total beschädigten Fahrzeuges.