Ein Alkolenker und eine Passantin sind am Samstagnachmittag in Steyr verletzt worden, als der 52-Jährige nach einem Reifenplatzer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Bushaltestelle prallte.

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, war der Steyrer gegen 13.35 Uhr auf der Haratzmüllerstraße stadtauswärts gefahren.

Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.